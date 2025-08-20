Alla Certosa di Pontignano 'Per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli'

Cultura Castelnuovo Berardenga
Teatro Cinema
(foto gonews.it)

Prosegue con un appuntamento intenso e ironico la prima edizione de La Certosa delle Stelle, la nuova rassegna culturale promossa dal Comune di Castelnuovo Berardenga con la direzione artistica de Lo Stanzone delle apparizioni nella splendida cornice della Certosa di Pontignano.

Giovedì 21 agosto, alle ore 21:30, il palco ospiterà Per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli, spettacolo di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, per la regia di Matteo Marsan. Il testo, nato dal lavoro del Tavolo di Genere della Regione Toscana, affronta con ironia e urgenza il tema delle disuguaglianze ancora radicate nel mondo del lavoro e nella società, proponendo una riflessione lucida e coinvolgente, capace di far sorridere e pensare.

Mercoledì 27 agosto la rassegna si chiuderà con Pillole di me. Memorie comiche di e con Alessandro Benvenuti: un recital personale, divertente e profondo, un antidoto teatrale contro il cinismo dell’attualità, tra battute, ricordi e confessioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30
Biglietto intero 12 euro – ridotto 10 euro
Info e prenotazioni: WhatsApp 331 3964978 – info@lostanzonedelleapparizioni.com

Prima degli spettacoli, dalle ore 19:30 alle 21:00, sarà possibile partecipare a un buffet nella corte della Certosa (costo 26 euro, prenotazione obbligatoria).

Fonte: Ufficio stampa

Castelnuovo Berardenga

