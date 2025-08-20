Sono al termine i lavori al cimitero di Sant'Andrea

Quest'estate è stata la stagione conclusiva per i lavori del cimitero comunale di Sant'Andrea a Empoli, dove sono al termine le finiture della parte nuova che consta di 684 nuovi loculi e sono stati completati gli interventi dei blocchi esistenti.

Un impegno non da poco per l'amministrazione, che aveva stanziato ben 1,6 milioni di euro per il complesso di via Val d'Orme, strutturato su tre cappelle collegate da scale e ascensore. A fine 2024 era stato deciso di sistemare anche altre opere in calcestruzzo e di risanare altre parti del cimitero, più degradate.

Sempre per il cimitero di Sant'Andrea è andata avanti la costruzione del nuovo chiosco per la vendita dei fiori (spesa da 32 mila euro) per il quale è stato effettuato il getto della platea in cemento sul quale verrà collocato.

Assieme ai lavori al cimitero di Monterappoli, conclusi a fine maggio, il Comune di Empoli arriva a 709 loculi aggiuntivi nell'anno 2025.

“Come amministrazione abbiamo potenziato le attenzioni verso le strutture cimiteriali. In contemporanea con questo ampliamento sono state eseguite opere di manutenzione a un vicino blocco del cimitero, con l'obiettivo di rendere questi luoghi sempre più decorosi. Ora è il momento di concentrarsi anche su altre strutture cimiteriali che necessitano di interventi manutentivi e di ampliamento", spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Empoli, Simone Falorni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa