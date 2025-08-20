Confeziona eroina nella 'Locomotiva del Trammino': arrestato

Lo hanno sorpreso all'interno di una locomotiva storica mentre confezionava dosi di eroina. Un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia a Pisa.

Era nella storica 'Locomotiva del Trammino' al parco Stampace di via Cesare Battisti. La polizia lo ha visto entrare nel mezzo e non uscirne, quindi è intervenuta e lo ha colto con le mani nel sacco.

I poliziotti hanno sequestrato complessivamente un quantitativo di eroina utile a confezionare dieci dosi, di cui due erano già pronte, oltre al materiale necessario al confezionamento. L'uomo è stato arrestato.