Evade dai domiciliari per andare alla festa di Santa Chiara, arrestato un ventenne elbano

I Carabinieri di Portoferraio hanno arrestato un ventenne elbano sorpreso a violare la misura della detenzione domiciliare, partecipando ai festeggiamenti di Santa Chiara a Marciana Marina. Il giovane è stato riconosciuto da alcuni militari liberi dal servizio, pedinato e poi fermato da una pattuglia. Dopo le verifiche in caserma, è stato dichiarato in arresto e riaccompagnato presso la propria abitazione per il ripristino della misura. L’operazione rientra nei servizi di controllo intensificati sull’isola disposti dal Comando Provinciale di Livorno per garantire sicurezza a residenti e turisti.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: