Fermata in scooter a Ponte a Egola in stato di alterazione, denunciata 21enne

Proseguono i controlli dei carabinieri nel territorio pisano. A Ponte a Egola, i militari della locale Stazione hanno denunciato una 21enne sorpresa alla guida di un ciclomotore in via Tosco Romagnola Ovest. La giovane, che mostrava segni di alterazione, è stata trovata in possesso di due ritagli di cellophane con residui di polvere bianca e ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. La patente le è stata ritirata e il mezzo affidato in custodia.

I carabinieri di Pisa hanno denunciato un 34enne fermato in via Conte Fazio. L’uomo, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato con un tasso alcolemico di 1,48 g/l, ben oltre i limiti consentiti, e ha rifiutato i controlli per l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona di fiducia.

Entrambi i casi rientrano nei servizi di prevenzione e sicurezza stradale, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela a cittadini e automobilisti. La responsabilità degli indagati sarà valutata dall’autorità giudiziaria competente.

