Fontanello di Treggiaia fuori servizio fino a data da destinarsi

In merito ai lavori di manutenzione straordinaria sul fontanello di Treggiaia (in piazza della Casa Bianca) nel comune di Pontedera, Acque comunica che il problema tecnico emerso nei giorni scorsi si è rivelato più complesso di quanto inizialmente previsto. Per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto è necessario eseguire ulteriori lavorazioni e ordinare nuovi materiali. Per tale motivo, il fontanello rimarrà fuori servizio fino a data da destinarsi. Al momento non è possibile stabilire le tempistiche per la riattivazione, che sarà resa nota con successiva comunicazione. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa

Notizie correlate