Funerali di Marah Abu Zhuri, la madre: "Mia figlia simbolo della sofferenza della Palestina"

Oltre 400 persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di Marah Abu Zhuri, la 20enne palestinese morta dopo un’evacuazione sanitaria per malnutrizione. Le spoglie della giovane saranno ospitate per sempre nel cimitero di Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme.

Durante il funerale, la madre Nabila ha dichiarato: “Mia figlia e la sua morte rappresentano il simbolo delle sofferenze della Palestina e di tutti i palestinesi. Marah riposerà qui per sempre, ma io voglio tornare nella mia terra e rientrerò a Gaza”.

Tra i presenti anche rappresentanti politici regionali e locali. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato contestato da alcuni manifestanti Pro-Palestina, che gli hanno urlato “Vergogna” e chiesto di interrompere ogni forma di collaborazione con lo Stato di Israele.

Notizie correlate