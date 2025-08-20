Gli versa un sonnifero e porta via un bracciale da 100mila euro, arrestato 29enne toscano

Un colpo studiato nei dettagli, conclusosi però con l’arresto. Un 29enne di origini straniere, residente in Toscana e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, specialmente furti in abitazione commessi in diverse parti d'Italia, in passato era già stato destinatario di numerose misure di prevenzione e cautelari essendo stato arrestato in diverse occasioni in flagranza di reato. È stato arrestato dalla Polizia e trasferito nel carcere di Lucca. Sul giovane pende un’ordinanza di custodia cautelare per rapina pluriaggravata, eseguita al termine di un’indagine coordinata dal pm di Bologna Andrea De Feis.

L’episodio risale a un pranzo d’affari in zona Barca-Certosa a Bologna: la vittima, un 62enne bolognese, si trovava a casa di un amico gioielliere per concludere la vendita di alcuni monili in oro. All’appuntamento era presente anche il 29enne, che si faceva chiamare “Yuri”. Durante il convivio, l’uomo avrebbe versato un sonnifero nel bicchiere del 62enne, che poco dopo ha perso conoscenza. A quel punto, il presunto rapinatore si è impossessato di un bracciale in oro e diamanti dal valore di 93.500 euro ed è fuggito.

Le indagini della Squadra Mobile hanno portato a identificarlo grazie a una fotografia fornita dalla vittima e all’analisi dei tabulati telefonici. Già noto per diversi furti commessi in varie regioni italiane, il giovane era stato più volte arrestato in flagranza e sottoposto a misure di prevenzione.

Adesso si trova in custodia cautelare nel carcere di Lucca, in attesa di giudizio: la Procura ha chiesto per lui il rinvio a processo con l’accusa di aver procurato incapacità mediante violenza per portare a termine la rapina.

Notizie correlate