In via di Barzino lavori per il parapetto del ponticello danneggiato

Nei mesi scorsi in via di Barzino in corrispondenza per un tratto alla ciclopista sull’Arno, il parapetto del ponticello è stato danneggiato per un urto accidentale.

Pertanto da lunedì 25 agosto 2025 cominceranno i lavori di ripristino che riguarderanno la riparazione del parapetto del ponticello, la sostituzione della staccionata in legno anch’essa danneggiata e il proseguimento della pavimentazione di via Barzino, previa scarifica del manto attuale, dal limite esistente fino all’intervento previsto.

Per alcune fasi delle lavorazioni sarà consentito il solo passaggio a piedi e sarà garantita la percorribilità della ciclopista dell’Arno.

La durata dei lavori sarà di due settimane e sono stati programmati in questo periodo per ridurre i disagi ai residenti che saranno informati in maniera puntuale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

