In via di Barzino lavori per il parapetto del ponticello danneggiato

Attualità Empoli
Nei mesi scorsi in via di Barzino in corrispondenza per un tratto alla ciclopista sull’Arno, il parapetto del ponticello è stato danneggiato per un urto accidentale.

Pertanto da lunedì 25 agosto 2025 cominceranno i lavori di ripristino che riguarderanno la riparazione del parapetto del ponticello, la sostituzione della staccionata in legno anch’essa danneggiata e il proseguimento della pavimentazione di via Barzino, previa scarifica del manto attuale, dal limite esistente fino all’intervento previsto.

Per alcune fasi delle lavorazioni sarà consentito il solo passaggio a piedi e sarà garantita la percorribilità della ciclopista dell’Arno.

La durata dei lavori sarà di due settimane e sono stati programmati in questo periodo per ridurre i disagi ai residenti che saranno informati in maniera puntuale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Empoli

