Ladri in azione nella casa del presidente del Pisa a Forte dei Marmi

Hanno fatto visita alla casa di Giuseppe Corrado, hanno rubato beni e preziosi e sono riusciti a prendere pure un'auto. I ladri sono entrati nella casa del presidente del Pisa calcio a Forte dei Marmi nei giorni scorsi.
Poco prima di Ferragosto i malviventi sono riusciti a entrare nella villa e hanno rubato beni dall'abitazione, portando via anche una Range Rover. La polizia di Forte dei Marmi sta indagando sul furto, si cercano piste per poter risalire ai malviventi.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Forte dei Marmi
Forte dei Marmi
Cronaca
16 Agosto 2025
Il Comune di Forte dei Marmi ha annunciato che il Ministero dell'Interno ha inviato nuovi rinforzi della Polizia di Stato per garantire la sicurezza durante l'estate. Questo provvedimento è "il [...]
Massa
Cronaca
13 Agosto 2025
È finita in tragedia la fuga di un uomo in moto che, nella notte tra martedì e mercoledì, non si è fermato all’alt dei carabinieri. La vittima è Eugenio Frasca, [...]
Forte dei Marmi
Cronaca
11 Agosto 2025
Ieri mattina, intorno alle 10, il 77enne Vannis Marchi, originario di Carpi e fondatore insieme al fratello Marco del marchio di moda Liu Jo, è precipitato con il suo aereo [...]
<< Indietro