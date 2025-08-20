Ladri in azione nella casa del presidente del Pisa a Forte dei Marmi

Hanno fatto visita alla casa di Giuseppe Corrado, hanno rubato beni e preziosi e sono riusciti a prendere pure un'auto. I ladri sono entrati nella casa del presidente del Pisa calcio a Forte dei Marmi nei giorni scorsi.

Poco prima di Ferragosto i malviventi sono riusciti a entrare nella villa e hanno rubato beni dall'abitazione, portando via anche una Range Rover. La polizia di Forte dei Marmi sta indagando sul furto, si cercano piste per poter risalire ai malviventi.

Notizie correlate