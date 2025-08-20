Maltempo, allerta arancione nell'Empolese Valdelsa

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta arancione per i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, valida da questa sera fino alla mattina di giovedì 21 agosto, a causa di rischi idrogeologici e idraulici sul reticolo minore e temporali forti.

Contestualmente, è stato diramato un allerta gialla per i comuni di Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, sempre per rischi idrogeologici e temporali, fino alla mattina di domani.

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto, sono attese piogge sparse e locali temporali, più probabili in serata e nella prima parte della notte. Si prevede una graduale attenuazione dei fenomeni durante la notte.

Le autorità raccomandano massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione ai possibili allagamenti o criticità nei sottopassi e nelle aree a rischio.

