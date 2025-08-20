Maltempo, allerta arancione nell'Empolese Valdelsa

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta arancione per i comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, valida da questa sera fino alla mattina di giovedì 21 agosto, a causa di rischi idrogeologici e idraulici sul reticolo minore e temporali forti.

Contestualmente, è stato diramato un allerta gialla per i comuni di Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, sempre per rischi idrogeologici e temporali, fino alla mattina di domani.

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto, sono attese piogge sparse e locali temporali, più probabili in serata e nella prima parte della notte. Si prevede una graduale attenuazione dei fenomeni durante la notte.

Le autorità raccomandano massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione ai possibili allagamenti o criticità nei sottopassi e nelle aree a rischio.

Notizie correlate

Vinci
Cronaca
17 Agosto 2025

Vasto incendio a Vinci, fiamme lambiscono le abitazioni: elicottero sul posto

Paura nel pomeriggio in Via di Petroio, sulle colline di Vinci, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 17.30, alimentato dal vento che ha favorito la rapida [...]

Empoli
Attualità
11 Agosto 2025

La sezione Empolese-Valdelsa dell'Aned ricorda Carlo Castellani

L'11 agosto del 1944 moriva al campo di concentramento di Gusen Carlo Castellani, il calciatore a cui è intitolato lo stadio di Empoli. Nato e vissuto a Fibbiana, frazione nel [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
9 Agosto 2025

Adotta un Popolo, l'Unione dei Comuni invita un rappresentante dei diritti umani dalla Sierra Leone

'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa aderisce al progetto dell'Assemblea dell'Onu chiamato Adotta un Popolo, promosso dal coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace, grazie al quale  un rappresentante di un popolo [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina