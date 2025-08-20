Maltempo in Toscana, allerta arancione su costa e Arcipelago toscano

La Sala Operativa della Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti su costa e Arcipelago toscano, valida dalle ore 18 di oggi fino alle 2 di domani, giovedì 21 agosto. Sulle restanti zone della regione permane allerta gialla fino alle 8 di domani.

Le previsioni indicano che dal pomeriggio temporali sparsi, anche di forte intensità, interesseranno inizialmente le zone nord-occidentali della Toscana, come Lunigiana, Versilia e Garfagnana, per poi estendersi in serata alle altre aree costiere e limitrofe.

Nelle zone interne sono attese piogge sparse e locali temporali soprattutto in serata e nella prima parte della notte, con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza e di prestare attenzione a possibili criticità legate a temporali e allagamenti.