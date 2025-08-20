Maltempo Toscana: danni ad Arezzo e Pisa, allagamenti a Massa e Pistoia

La Toscana è interessata da rovesci e temporali “a macchia di leopardo”, con allerta meteo in codice giallo su gran parte della regione e allerta arancione sulla costa e sull’Arcipelago. Gli impatti più rilevanti si registrano a Arezzo, Pisa e Siena.

Arezzo e provincia

Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Arezzo città e zone limitrofe, con 115 mm di pioggia caduti in circa 30 minuti, un evento estremo con frequenza media stimata ogni 75 anni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage, cantine e sottopassi, smottamenti in alcune zone collinari e danni stradali, in particolare nella frazione di Agazzi, dove la strada è rimasta impraticabile per ore. Chiusi tutta la notte i sottopassi urbani, riaperti stamani. Criticità anche a Castiglion Fibocchi, con due smottamenti e l’allagamento del resede delle scuole, senza danni agli edifici, e problemi a locali pubblici e privati.

Litorale pisano

A Marina di Pisa, lievi danni agli stabilimenti balneari a causa del vento. I vigili del fuoco hanno effettuato interventi per rami pericolanti, alberi caduti sulla strada e dissesti statici da elementi costruttivi.

Danni anche nella Tenuta di San Rossore dove una tromba d'aria ha sradicato oltre 10 pini sul viale del Gombo e sui sentieri limitrofi. Intervento in corso per il ripristino.

Siena e aree interne

Forte pioggia anche a Siena e provincia. Nelle zone interne della regione sono previsti temporali locali soprattutto in serata e nella prima parte della notte, con graduale attenuazione nel corso della notte.

Allerta meteo sulla costa e Arcipelago

La Protezione Civile ha innalzato l’allerta a codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 18 di oggi fino alle 2 di domani giovedì 21 agosto su costa e Arcipelago. Sulle altre zone della regione resta allerta gialla fino alle 8 di domani. Dal pomeriggio temporali sparsi e localmente intensi interesseranno inizialmente Lunigiana, Versilia e Garfagnana, per poi estendersi al resto delle zone costiere e limitrofe.

Come previsti alle ore 17 si registra un fronte temporalesco attivo sulla costa nord della Toscana, in entrata sulle zone interne.

Ore 21: chiusi sottopassi e accesso superstrada a Pistoia, allagamenti e alberi caduti a Massa

a perturbazione che sta interessando la Toscana settentrionale ha causato nuovi disagi. A Pistoia un violento temporale ha reso necessario transennare la rampa di accesso da viale Europa alla superstrada, con il sottopasso allagato e chiuso al traffico.

Situazione critica anche a Marina di Massa, dove l’allerta arancione ha accompagnato piogge intense e allagamenti a strade, cantine e garage. A Massa una pianta è caduta su un’auto parcheggiata, provocando danni. I vigili del fuoco sono impegnati nelle verifiche lungo il litorale.

