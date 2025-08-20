Maltempo Toscana: danni, alberi caduti e allagamenti. Isola d'Elba e costa le aree più colpite

La Toscana è interessata da rovesci e temporali “a macchia di leopardo”, con allerta meteo in codice giallo su gran parte della regione e allerta arancione sulla costa e sull’Arcipelago. Gli impatti più rilevanti si registrano a Arezzo, Pisa e Siena.

Arezzo e provincia

Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Arezzo città e zone limitrofe, con 115 mm di pioggia caduti in circa 30 minuti, un evento estremo con frequenza media stimata ogni 75 anni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage, cantine e sottopassi, smottamenti in alcune zone collinari e danni stradali, in particolare nella frazione di Agazzi, dove la strada è rimasta impraticabile per ore. Chiusi tutta la notte i sottopassi urbani, riaperti stamani. Criticità anche a Castiglion Fibocchi, con due smottamenti e l’allagamento del resede delle scuole, senza danni agli edifici, e problemi a locali pubblici e privati.

Litorale pisano

A Marina di Pisa, lievi danni agli stabilimenti balneari a causa del vento. I vigili del fuoco hanno effettuato interventi per rami pericolanti, alberi caduti sulla strada e dissesti statici da elementi costruttivi.

Danni anche nella Tenuta di San Rossore dove una tromba d'aria ha sradicato oltre 10 pini sul viale del Gombo e sui sentieri limitrofi. Intervento in corso per il ripristino.

Siena e aree interne

Forte pioggia anche a Siena e provincia. Nelle zone interne della regione sono previsti temporali locali soprattutto in serata e nella prima parte della notte, con graduale attenuazione nel corso della notte.

Allerta meteo sulla costa e Arcipelago

La Protezione Civile ha innalzato l’allerta a codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 18 di oggi fino alle 2 di domani giovedì 21 agosto su costa e Arcipelago. Sulle altre zone della regione resta allerta gialla fino alle 8 di domani. Dal pomeriggio temporali sparsi e localmente intensi interesseranno inizialmente Lunigiana, Versilia e Garfagnana, per poi estendersi al resto delle zone costiere e limitrofe.

AGGIORNAMENTO ORE 21

Chiusi sottopassi e accesso superstrada a Pistoia, allagamenti e alberi caduti a Massa

La perturbazione che sta interessando la Toscana settentrionale ha causato nuovi disagi. A Pistoia un violento temporale ha reso necessario transennare la rampa di accesso da viale Europa alla superstrada, con il sottopasso allagato e chiuso al traffico. Sempre in Valdinievole, a Montecatini Terme, albero caduto in viale Diaz, con strada chiusa all'altezza dell'hotel Regina: in questo lo fa sapere il primo cittadino Claudio Del Rosso.

-"A causa del maltempo che sta investendo il nostro territorio alcune zone sono momentaneamente sprovviste di energia elettrica. Squadre Enel stanno intervenendo per risolvere quanto prima le problematiche. Occorre un po' di pazienza in quanto gran parte della Toscana è nella stessa situazione". Così sui propri canali social, Riccardo Franchini, sindaco di Pescia.

Situazione critica anche a Marina di Massa, dove l’allerta arancione ha accompagnato piogge intense e allagamenti a strade, cantine e garage. A Massa una pianta è caduta su un’auto parcheggiata, provocando danni. I vigili del fuoco sono impegnati nelle verifiche lungo il litorale.

AGGIORNAMENTO ORE 23

Particolarmente critica la situazione all’Isola d’Elba, dove a Portoferraio sono stati registrati 54 millimetri di pioggia in meno di un’ora. Numerosi gli interventi della Protezione Civile regionale per fronteggiare gli allagamenti. Tra l’Elba e la costa livornese si è attivato un intenso nucleo temporalesco, accompagnato da migliaia di fulminazioni in brevissimo tempo.

Temporali intensi stanno interessando anche Follonica e la costa grossetana. I vigili del fuoco sono al lavoro nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia per cadute di alberi e allagamenti in abitazioni ed edifici. Il sistema temporalesco è in movimento verso le zone centro-meridionali della Toscana.

Nelle ultime ore sono caduti 54 millimetri di pioggia a Pietrasanta e 51 millimetri a Montemurlo in appena sessanta minuti.

