Meyer, Giani con ambasciatrice Abuamara visita i bimbi palestinesi

“Sono stato a visitare i due bambini ricoverati qui al Meyer pochi giorni fa e ho incontrato anche la comunità palestinese e i familiari dei piccoli che nell’arco delle ultime settimane sono stati al Meyer. Ad oggi nella struttura ospedaliera sono stati ricoverati e curati 23 bambini provenienti dalla Palestina”.

Così Eugenio Giani, che oggi si è recato in visita all’ospedale pediatrico di Firenze. Il presidente, accompagnato dall’ambasciatrice palestinese in Italia, Mona Abuamara, ha fatto visita agli ultimi due bambini giunti da Gaza. Alla visita ha partecipato anche l’imam di Firenze, Izzedin Elzir e il console di Palestina a Roma.

Presente alla visita il direttore sanitario dell'ospedale Emanuele Gori.

Sono 23 i bambini provenienti da Gaza assistiti dal Meyer dall'inizio del conflitto.

Fonte: Regione Toscana