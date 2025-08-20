Molesta due ragazze a Firenze, si rifugiano in un negozio. Arrestato per violenza sessuale

Cronaca Firenze
L'uomo ha cercato di portarla con sé, abbracciandola e palpeggiandola, poi si è rivolto all'amica

Ieri sera a Firenze, in zona Rifredi, i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino in flagranza di reato per tentata violenza sessuale. Intorno alle 22, una ragazza ha contattato il 112 segnalando che un uomo aveva molestato un’amica, cercando di allontanarla con sé, abbracciandola e palpeggiandola. Al rifiuto della vittima, l’uomo si è rivolto alla ragazza che ha chiamato il 112. Avvicinate nei pressi della fermata della tramvia “Dalmazia”, le due ragazze si sono rifugiate all’interno di un esercizio commerciale.

L'uomo, all’arrivo della pattuglia dei carabinieri, ha tentato la fuga a piedi. L'uomo è stato bloccato dai militari, identificato e arrestato. Adesso si trova nel Carcere di Sollicciano, a disposizione della Procura di Firenze.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
20 Agosto 2025

Sgomberato accampamento abusivo vicino al Parco del Mensola

La polizia municipale di Firenze ha sgomberato un accampamento abusivo situato su un terreno privato a ridosso del Parco del Mensola, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale per garantire legalità, decoro [...]

Firenze
Cronaca
20 Agosto 2025

Rapinano turisti con spray urticante e cocci di bottiglia, arrestati tre 16enni

I carabinieri di Firenze hanno arrestato tre ragazzi, tutti classe 2009 (un cittadino romeno e due italiani), ritenuti responsabili di alcune rapine avvenute nel centro storico nelle ultime 48 ore. [...]

Toscana
Cronaca
19 Agosto 2025

Incendi vicino ai binari: stop ai treni a Prato e Grosseto

Due incendi di vegetazione in Toscana hanno provocato nel pomeriggio la sospensione della circolazione ferroviaria. A Prato, dalle 15.45, il traffico dei treni è stato interrotto tra Castello e Prato [...]



Tutte le notizie di Firenze

