Molesta due ragazze a Firenze, si rifugiano in un negozio. Arrestato per violenza sessuale

Ieri sera a Firenze, in zona Rifredi, i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino in flagranza di reato per tentata violenza sessuale. Intorno alle 22, una ragazza ha contattato il 112 segnalando che un uomo aveva molestato un’amica, cercando di allontanarla con sé, abbracciandola e palpeggiandola. Al rifiuto della vittima, l’uomo si è rivolto alla ragazza che ha chiamato il 112. Avvicinate nei pressi della fermata della tramvia “Dalmazia”, le due ragazze si sono rifugiate all’interno di un esercizio commerciale.

L'uomo, all’arrivo della pattuglia dei carabinieri, ha tentato la fuga a piedi. L'uomo è stato bloccato dai militari, identificato e arrestato. Adesso si trova nel Carcere di Sollicciano, a disposizione della Procura di Firenze.

Notizie correlate