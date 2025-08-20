Montespertoli celebra 20 anni del Musicatoio con il festival 'Popoli Uniti e-Venti di Musica'

Montespertoli si prepara a festeggiare il ventennale del progetto Musicatoio con una rassegna speciale organizzata dall’associazione Prima Materia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio del Comune. Il festival, intitolato “Popoli Uniti e-Venti di Musica”, proporrà per tutto settembre concerti, seminari, mostre ed eventi aperti a un pubblico di tutte le età, nel segno della Community Music e della celebrazione delle diversità come ricchezza.

Il filo conduttore sarà la celebre canzone degli Inti-Illimani “El Pueblo Unido”, che attraverserà simbolicamente i festeggiamenti. Giovani compositori italiani e internazionali si alterneranno a nomi affermati della scena contemporanea, con un programma che unisce ricerca musicale e inclusione sociale.

La rassegna prenderà il via il 6 settembre con una giornata di apertura: presentazione del festival, tavola rotonda “PM, un posto sicuro per i nostri giovani”, la mostra “Scritture Segrete” di Leonardo Gensini e, dalle 18.30, festa inaugurale con apericena e musica dal vivo.

Il calendario dei concerti prevede:

7 settembre – Prima esecuzione assoluta dell’arrangiamento per 4 pianoforti delle 36 variazioni di Rzewski (The People United Will Never Be Defeated!), a cura di Henry Brown.

13 settembre – Concerto con musiche di Giuseppe Chiari, Leonardo Gensini e Rzewski, conclusione del seminario “Segno, Gesto, Suono” (11-13 settembre).

14 settembre – Il Lizard Ensemble di Linz presenta “Essere Ragazza”, programma dedicato a cinque compositrici, con due prime assolute, riflessione artistica sul ruolo e le aspettative legate al nascere donna.

21 settembre – Concerto conclusivo in omaggio a Luciano Berio, nel centenario della nascita, con l’Atelier Prima Materia diretto da Henry Brown e la soprano Monica Benvenuti.

479e7e74-4fb3-4b7f-afec-cd07b4dfef22

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, ad eccezione del seminario (con quota di partecipazione). È richiesta la tessera associativa annuale di 10 euro.

Con Popoli Uniti e-Venti di Musica, Montespertoli si conferma laboratorio di creatività e inclusione, unendo memoria, sperimentazione e un messaggio universale: “Un popolo unito non sarà mai vinto”.

Fonte: Ufficio Stampa