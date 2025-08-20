Nuovi asfalti in arrivo per la frazione di Antella

Nuovi asfalti in arrivo per l’abitato di Antella. Il rifacimento della pavimentazione nelle strade adiacenti a piazza Peruzzi rappresentano la fase conclusiva delle opere di messa in sicurezza idraulica e di sostituzione della condotta idrica realizzate nei mesi scorsi insieme a Publiacqua e - più recentemente - dei lavori alla rete del gas da parte di Toscana energia.

L’intervento al manto stradale avrà inizio lunedì 25 agosto. Una volta completato, sarà ripristinata tutta la segnaletica orizzontale, compresi gli attraversamenti pedonali stampati a mattoncino.

In occasione dei lavori, piazza Peruzzi (nel tratto di collegamento compreso tra l’intersezione con via dell’Antella e l’intersezione con via Peruzzi) e via Pulicciano (in corrispondenza del ponte sul torrente Isone) saranno chiuse al traffico dalle ore 08.00 di lunedì 25 alle ore 18.00 di martedì 26 agosto in orario h24.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Pulicciano nel tratto compreso dall’intersezione con via Togliatti fino all’area cantiere in corrispondenza di via dell’Antella. Sarà istituito il doppio senso di circolazione in via dell’Antella nel tratto compreso tra l’intersezione con via Simone degli Antelli e l’intersezione con piazza Peruzzi; in via Peruzzi nel tratto compreso tra l’intersezione con via Simone degli Antelli e l’intersezione con la piazza.

“Arriva finalmente a conclusione un cantiere lungo e impattante, ma necessario per potenziare la sicurezza idraulica dell’abitato – commentano il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi -. Un ringraziamento ai cittadini e ai commercianti di Antella che nonostante gli inevitabili disagi, in questi mesi hanno avuto pazienza comprendendo l’importanza di questo intervento. Adesso, con la riasfaltatura delle direttrici principali del centro abitato avremo una piazza e una frazione non solo più sicure ma anche più belle e decorose”.



