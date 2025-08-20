Odontoiatria, pubblicato bando Unisi per la prova al corso in inglese

Siena
È stato pubblicato il bando per iscriversi alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Dentistry and Dental Prosthodontics (Odontoiatria e Protesi Dentaria) in lingua inglese dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2025-2026.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere effettuata dal giorno 26 agosto al giorno 9 settembre 2025 (entro le ore 15.00) unicamente in modalità online attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (https://www.universitaly.it/ ).

Il pagamento del contributo di partecipazione alla prova avviene secondo le modalità pubblicate su Universitaly all’apertura delle iscrizioni. Successivamente, nella sezione del portale di Ateneo dedicata, verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione, che si terrà il 17 settembre a Siena.

Sono 33 i posti per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e sono 2 i posti per i cittadini non comunitari residenti all’estero.

Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o di titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità nonché la conoscenza della lingua inglese al livello B2.

