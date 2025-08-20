Pieraccioni e la gabbia della sua criceta: "Attendo Giani per inaugurazione". Il presidente: "Sto arrivando!"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
(Da Instagram)

Pieraccioni annuncia sui social la fine del montaggio della gabbia di Cocó, la criceta di sua figlia. Ma attenzione: non una semplice gabbietta da scaffale: “L’abbiamo montata in 5 e ci abbiamo messo 4 ore e mezzo. Tre pensionati di Massaciuccoli si sono fermati a metter bocca e così ci hanno aiutato a finire l’opera". 

Insomma, un vero e proprio cantiere di una 'grande opera', tanto che non poteva mancare l'inaugurazione con le istituzioni: “Attendiamo l’arrivo del Giani per l’inaugurazione ufficiale”, scrive l'attore sul suo post.

Detto fatto il presidente Eugenio Giani ha subito risposto: “Sto arrivando!”.  nella discussione si 'intrufola' anche Carlo Conti, rivendicando il suo ruolo nell’impresa: “Perché non dici che l’ho montata quasi tutta io?” 

 

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
19 Agosto 2025

Incendi vicino ai binari: stop ai treni a Prato e Grosseto

Due incendi di vegetazione in Toscana hanno provocato nel pomeriggio la sospensione della circolazione ferroviaria. A Prato, dalle 15.45, il traffico dei treni è stato interrotto tra Castello e Prato [...]

Firenze
Attualità
19 Agosto 2025

Piscina Pegaso, Giani: "Segna il completamento del secondo polo sportivo di Firenze"

Proseguono i lavori per la realizzazione della piscina Pegaso a San Bartolo a Cintoia, a Firenze. Per verificarne lo stato di avanzamento il presidente della Regione Eugenio Giani nella mattina di [...]

Firenze
Attualità
19 Agosto 2025

Misericordie d'Italia: sbloccati gli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza

Le Misericordie d’Italia annunciano che gli aiuti umanitari raccolti e inviati con le missioni coordinate nel novembre 2024 e nel gennaio 2025,  rimasti fermi per mesi a causa delle difficoltà di accesso alla Striscia, sono finalmente sbloccati e in viaggio [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina