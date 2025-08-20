Pieraccioni e la gabbia della sua criceta: "Attendo Giani per inaugurazione". Il presidente: "Sto arrivando!"

Pieraccioni annuncia sui social la fine del montaggio della gabbia di Cocó, la criceta di sua figlia. Ma attenzione: non una semplice gabbietta da scaffale: “L’abbiamo montata in 5 e ci abbiamo messo 4 ore e mezzo. Tre pensionati di Massaciuccoli si sono fermati a metter bocca e così ci hanno aiutato a finire l’opera".

Insomma, un vero e proprio cantiere di una 'grande opera', tanto che non poteva mancare l'inaugurazione con le istituzioni: “Attendiamo l’arrivo del Giani per l’inaugurazione ufficiale”, scrive l'attore sul suo post.

Detto fatto il presidente Eugenio Giani ha subito risposto: “Sto arrivando!”. nella discussione si 'intrufola' anche Carlo Conti, rivendicando il suo ruolo nell’impresa: “Perché non dici che l’ho montata quasi tutta io?”

