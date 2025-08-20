Poggio a Caiano ricorda Paolino Taddei, che provò a bloccare la marcia su Roma

Paolino Taddei tentò fin da ultimo, ma inutilmente, di bloccare quella che sarebbe stata chiamata “marcia su Roma”. Nato a Poggio a Caiano nel 1860, giolittiano ed ex prefetto in città importanti, nominato senatore nel 1920 in quell’ottobre 1922 era ministro degli Interni nel governo Facta due.

Come tale aveva predisposto un piano per bloccare il tentativo eversivo dei fascisti: una dichiarazione, già preannunciata alle Prefetture di tutta Italia, di messa in stato d’assedio con arresti dei fascisti. Il documento era già stato visionato dal re Vittorio Emanuele III con una sorta di approvazione preventiva. Ma lo stesso re, con motivazioni non ancora del tutto chiarite, all’ultimo momento si rifiutò di firmare quell’atto che avrebbe certo impresso un cambiamento alla storia non solo italiana ma anche europea.

Mussolini scese a Roma in treno, in vagone letto. Aveva atteso gli sviluppi a Milano, città dalla quale se le cose fossero andate male era pronto a fuggire in Svizzera. Ebbe così inizio il ventennio di dittatura fascista.

Paolino Taddei, questo il nome dell’illustre cittadino poggese, morì dopo soli tre anni il 15 ottobre 1925 e da allora riposa, non sufficientemente ricordato, nel cimitero della Misericordia a Pistoia.

Nel giorno della Liberazione di Poggio a Caiano dal nazifascismo e in vista del centenario della morte di Taddei l’associazione culturale poggese “Diapason” organizza un momento pubblico di riflessione sul personaggio.

“Ci troveremo – spiegano le donne che guidano la vivace associazione culturale poggese – il 4 settembre in una serata dedicata al ministro poggese che tentò di impedire la marcia su Roma. La data non è scelta a caso: quel giorno esatto, nel 1944, la comunità poggese fu liberata dagli Alleati e l’incontro vuole ricordare anche questo importante evento”. L’incontro sarà ospitato (ore 21:15) nei locali dell’AUSER di Poggio presso il parco del Bargo.

“Paolino Taddei un uomo contro il fascismo” – questo il titolo – vedrà l’intervento di Michela Ponzani, storica e divulgatrice, volto noto di Rai Storia e de La7 da poco insignita del titolo di ufficiale al merito della Repubblica. Verrà anche eseguita, a cura dei fratelli Cecchi, una selezione di canti lungo il cammino della storia d’Italia.

L’incontro (ingresso libero) si svolge con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana e in collaborazione con AUSER di Poggio a Caiano e ANPI. E’ stato chiesto il patrocinio, e un contributo, al Comune di Poggio a Caiano.

Nei giorni del centenario della marcia su Roma, nell’ottobre 2022, su iniziativa del Comune di Poggio allora guidato dal sindaco Francesco Puggelli, fu organizzata una doppia cerimonia: un convegno storico svolto alle Scuderie Medicee di Poggio e, nel cimitero pistoiese, la deposizione di una corona alla tomba di Taddei.

Fonte: Ufficio stampa