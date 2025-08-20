Rapinano turisti con spray urticante e cocci di bottiglia, arrestati tre 16enni

I carabinieri di Firenze hanno arrestato tre ragazzi, tutti classe 2009 (un cittadino romeno e due italiani), ritenuti responsabili di alcune rapine avvenute nel centro storico nelle ultime 48 ore.

L’episodio chiave risale alla tarda serata del 18 agosto, quando due turisti francesi sono stati aggrediti da tre giovani che hanno spruzzato loro dello spray urticante e colpito uno dei due con un coccio di bottiglia, sottraendogli il telefono. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza urbana, i militari hanno individuato i sospetti. Durante la perquisizione, i ragazzi sono stati trovati in possesso di un coltello, uno spray al peperoncino e 215 euro in contanti, mentre il telefono rubato, con lo schermo intriso di sangue, è stato recuperato.

Le indagini hanno permesso di collegare i tre anche ad altre tre rapine avvenute nella notte precedente sempre nel centro storico. I minori sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze e trasferiti al Centro di Prima Accoglienza dell’istituto penitenziario minorile di Firenze.