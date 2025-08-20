Reddito cittadinanza regionale, Stella (FI): "Costerà 3,5 miliardi. Giani dove prende soldi?"

"Il reddito di cittadinanza regionale, uno dei punti cardinali dell'accordo elettorale tra Pd e Movimento Cinque Stelle, costerà 3,5 miliardi di euro in cinque anni. Nel 2022 i percettori del reddito di cittadinanza nazionale, in Toscana, erano 71.142: se si calcola una media di 800 euro mensili a persona, per 12 mensilità, per cinque anni, se vincerà Giani andranno trovati 3 miliardi e mezzo: dove pensano di reperirli? Sarebbe segno di onestà e trasparenza comunicarlo ai toscani prima del voto". Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale.

“È palese che questo accordo tra Pd e grillini è frutto di dinamiche nazionali, imperniato su demagogia e populismo - accusa Stella -. Il programma in 23 punti che hanno stilato insieme prevede il no alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze, il recupero della Legge Marson in ambito urbanistico, salario minimo garantito, chiusura del rigassificatore di Piombino. Oltre a penalizzare le imprese e lo sviluppo, un programma del genere avrà dei costi insostenibili per i cittadini toscani. La direzione è chiara: stop a infrastrutture e sviluppo, tasse alle stelle per cittadini e imprese".

