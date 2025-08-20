Ricevimento con il sindaco di Empoli, i colloqui riprenderanno il 4 settembre 2025

I colloqui del giovedì senza appuntamento con il primo cittadino di Empoli, Alessio Mantellassi, riprenderanno da giovedì 4 settembre 2025, sempre in orario dalle 10 alle 12, al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41.
Per questioni più complesse che necessitano di un maggior tempo, si consiglia di prendere un appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
