Sgomberato accampamento abusivo vicino al Parco del Mensola

La polizia municipale di Firenze ha sgomberato un accampamento abusivo situato su un terreno privato a ridosso del Parco del Mensola, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale per garantire legalità, decoro e sicurezza nelle aree cittadine.

A dare notizia dell’intervento è stata la sindaca Sara Funaro, che sui social ha sottolineato l’importanza dell’azione, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti e del presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi. “Un’area a ridosso di un parco vissuto ogni giorno da famiglie, sportivi e cittadini, dove era importante intervenire”, ha scritto la prima cittadina.

Sul posto era presente anche la proprietà del terreno, con la quale è stato avviato un dialogo positivo: “Il privato dovrà provvedere alla bonifica, alla manutenzione e alla messa in sicurezza, così da impedire che la situazione si ripresenti”, ha precisato Funaro.

Il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, ha parlato di problema risolto grazie all’attenzione del Comune, ricordando analoghe situazioni al vicino Parco del Mezzetta. Durante l’intervento, la polizia municipale ha anche effettuato arresti per il ritrovamento di stupefacenti all’interno dell’accampamento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa