Sicurezza sulla Sp8, Calenzano e Barberino valutano misure urgenti

Si è svolto ieri un incontro tra le Amministrazioni Comunali di Calenzano e Barberino di Mugello insieme alle rispettive Polizie Locali per fare il punto sulle problematiche di sicurezza sulla SP8 dopo i recenti incidenti, anche mortali, avvenuti di recente. Oltre al Sindaco Carovani e all’assessore Sansone, era presente Sara di Maio nella doppia veste di Sindaca di Barberino e di consigliera delegata della Città Metropolitana per la viabilità provinciale nell’area, tra cui rientra anche la SP8.

Erano presenti i rispettivi comandi della polizia locale, rappresentati da Maria Pia Pelagatti comandante della Polizia Locale di Calenzano e da Paolo Baldini della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Mugello, che hanno effettuato una ricognizione sui dati della incidentalità sulla SP8 negli ultimi 5 anni (dal 2021 ad oggi): che evidenzia nei territori dei due comuni un numero complessivo di ben 175 incidenti di cui 2 mortali.

È stato concordato tra le amministrazione di predisporre un programma coordinato dei controlli sulla SP8, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, al fine di prevenire e reprimere le condotte scorrette di automobilisti e motociclisti, con l’obbiettivo di conseguire un rafforzamento e garantire una maggiore efficacia delle attività di controllo.

L’incontro ha fatto seguito ad una riunione con la struttura tecnica della Città Metropolitana di Firenze, che si è impegnata a predisporre una proposta progettuale di miglioramento della sicurezza stradale sulla suddetta SP8, partendo dai dati georeferenziati sull’incidentalità, per intervenire con organicità sui punti più critici.

L’impegno comune delle due amministrazioni è di arrivare preparati alla convocazione delle commissioni consiliari congiunte delle due amministrazioni di Calenzano e Barberino, prevista per settembre, per fare il punto sulla situazione della sicurezza sulla SP8 e per ascoltare valutazioni e proposte delle commissioni.

L’obbiettivo condiviso è che siano assunte fin dai prossimi mesi misure urgenti di messa in sicurezza, a partire da dove si sono verificati incidenti più gravi.

