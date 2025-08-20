TFT inaugura una nuova locomotiva per il trasporto merci

Trasporto Ferroviario Toscano (TFT), società del Gruppo La Ferroviaria Italiana, potenzia la propria attività nel settore merci con l’arrivo di una nuova locomotiva EffiShunter 1000. Il mezzo, realizzato nello stabilimento CZ Loko di Jihlava, nella Repubblica Ceca, è il secondo esemplare di questa tipologia entrato nella flotta di TFT e sarà impiegato principalmente nei servizi di trasporto merci, con la possibilità di utilizzo anche per la trazione di convogli passeggeri in occasione di trasferimenti tecnici.

TFT, con la nuova locomotiva, potrà contare su due locomotori moderni e versatili, in grado di garantire continuità ed efficienza a un servizio che rappresenta un tassello importante per la mobilità ferroviaria toscana. L’attività legata al trasporto merci, infatti, si affianca a quella passeggeri svolta ogni giorno sulle linee Arezzo–Stia e Arezzo–Sinalunga e offre alle imprese del territorio un’alternativa competitiva e sostenibile alla logistica su gomma. L’acquisto si inserisce nel piano di investimenti che TFT sta portando avanti per il rinnovo e l’ammodernamento della propria flotta, che prevede anche l’arrivo di due nuovi treni Pop destinati al servizio passeggeri.

“Il nuovo locomotore – dichiara Maurizio Seri, Amministratore Unico di TFT – rappresenta un passo ulteriore nel percorso di crescita e innovazione che stiamo portando avanti. Accanto al servizio passeggeri, che nel 2024 ha superato 1,1 milioni di viaggiatori con elevati standard di puntualità e regolarità, riteniamo strategico lo sviluppo del trasporto merci. Vogliamo mettere a disposizione delle imprese del territorio un servizio ferroviario affidabile, in grado di rispondere alle esigenze della logistica e di contribuire alla competitività e alla sostenibilità economica e ambientale. Questo investimento si inserisce nel più ampio piano di rinnovo del nostro parco mezzi, che comprende anche i due nuovi treni Pop per i passeggeri. Con mezzi più moderni e performanti, siamo pronti a garantire un servizio sempre più efficiente e attento alle necessità di chi viaggia e di chi sceglie il trasporto su ferro per le proprie merci”.

