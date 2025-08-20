Torna a Limite sull’Arno la Sagra del Fritto Misto

Dopo un anno di interruzione per problemi organizzativi torna a Limite sull’Arno per l’ottava volta l’appuntamento più croccante dell’estate: l’8^ edizione della Sagra del Fritto Misto. L’appuntamento è, come sempre, in Piazza Vittorio Veneto dove, in collaborazione con VENVIA (la nuova gestione del Circolo Arci ) saranno allestiti gli stand s e saranno disposti i tavoli con 200 posti a sedere. Rimane invariato lo staff della cucina a garanzia della qualità dei piatti di mare e di terra che verranno proposti.

Fritture per tutti i gusti l’ultimo fine settimana di Agosto 29-30-31 dalle ore 20,00 Poi l’appuntamento sarà per Lunedì 8 Settembre giorno della Fiera di Limite per una cena prima di recarsi sul vicino lungarno per assistere al Palio con La Montata, una sfida fra i rioni di Limite su Barconi a 8 vogatori con salita finale sulla corda.

Chiusura infine nei giorni 12-13-14 Settembre sempre dalle ore 20,00.

Una gradita sorpresa per chi sarà presente alla prima settimana: avrà un buono sconto per la partecipazione alla settimana di chiusura.

E’ consigliata la prenotazione al nr. 0571843979 o a mezzo e mail a : circoloarcilimite@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate