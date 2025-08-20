Toscana, Calenda contro intesa Giani-M5S: "Se il programma lo scrive Taverna, noi fuori"

Il campo largo rischia già di stringere il cerchio prima ancora di iniziare. Carlo Calenda, leader di Azione, critica duramente l’accordo siglato dal presidente Eugenio Giani con il Movimento 5 Stelle: "Giani ha firmato un accordo con il M5S che prevede assurdità, redditi di cittadinanza, no alle infrastrutture, ecc. Nessuno di questi punti è stato discusso o negoziato con Azione_it. Se il programma di governo della Regione lo decide la Taverna noi non ci saremo", scrive su X.

Il sostegno di Azione, insomma, non è a condizione di tutto, e Calenda manda un messaggio chiaro al presidente Giani.

