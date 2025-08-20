Toscana Rossa: "Intitolare luoghi alle bambine e ai bambini di Gaza"

"Sappiamo bene che le attuali leggi impongono di attendere dieci anni dalla morte di una persona, prima di poter intitolare una strada o una piazza. Sappiamo però che tante eccezioni vengono fatte, soprattutto nei confronti di persone di potere, o che hanno ricoperto incarichi di governo. Per questo riteniamo fondamentale che in modo tempestivo tutti gli Enti Locali procedano a tenere viva la memoria del massacro che è in corso adesso, individuando luoghi in tutta la Toscana, almeno uno per provincia, da dedicare alle bambine e ai bambini di Gaza", così Antonella Bundu - candidata Presidente della Giunta Regionale per Toscana Rossa.

"Non da oggi è un carcere a cielo aperto. Vittorio Arrigoni ha raccontato molto nel suo impegno da giornalista in quella terra, così vicina a noi e che condivide l'affaccio sul Mediterraneo, a sua volta spesso un cimitero di vittime innocenti e un luogo di violenza. Pensiamo sia giusto che le posizioni - in alcuni casi tardive - di questi giorni non passino con l'attenuarsi della memoria e dell'indignazione emotiva dell'opinione pubblica".

"Una volta in Regione proporremo che una sala sia intitolata a Marah Abu Zuhri e ci confronteremo con le realtà dei singoli Comuni che fanno parte della nostra coalizione perché analoghe proposte possano essere avanzate su tutti i territori. Non basta curare chi riesce a raggiungere il nostro Paese. Non basta la cooperazione internazionale. Occorre pretendere che Gaza non sia più il posto più pericoloso sulla terra in cui essere bambine e bambini. Occorre pretendere che gli ospedali costruiti con i nostri soldi non vengano bombardati. Occorre pretendere che il Governo di Israele non abbia più agibilità nelle relazioni con altri Paesi e che le aziende che lo sostengono vengano boicottate anche dalle istituzioni. Anche questo troverà spazio nel programma, in modo chiaro e senza equilbri ambigui da garantire da chi non sceglie una parte chiara di fronte al genocidio in corso".