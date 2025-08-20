Tutti gli appuntamenti a Impruneta per la Festa dell'Uva

Settembre a Impruneta si accende con i colori, i sapori e le tradizioni della 99ª Festa dell’Uva, un’occasione che unisce i cittadini attraverso eventi culturali, sportivi e gastronomici. La manifestazione, organizzata dall’Ente Festa dell’Uva con il patrocinio del Comune di Impruneta, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, coinvolge attivamente i quattro rioni del paese.

Programma completo:

Sabato 30 agosto

Ore 20:00 – Cena in strada del rione Sant’Antonio in via Don Minzoni.

Domenica 31 agosto

Ore 11:45 – Benedizione delle bandiere rionali presso la Basilica di Santa Maria all’Impruneta, presiede Mons. Luigi Oropallo.

Ore 12:00 – Piazza Buondelmonti, l’associazione “Amici di Lapo” Onlus dona e consegna a ciascun rione un DAE (defibrillatore).

Museo della Festa dell’Uva, Piazza Buondelmonti – esposizione della coppa in cotto imprunetino realizzata da Antonella Andrei con le fornaci storiche di Impruneta.

Ore 17:30 – Loggiato del Pellegrino, inaugurazione della mostra “Noi eredi dei popoli di Gaia” dell’artista Anna Maria Guarnieri (aperta fino al 28 settembre).

Villa la Querce, Via Imprunetana per Tavarnuzze – terza edizione del Festival “Violoncelli in Armonia” con masterclass e concerti (fino al 4 settembre).

Sabato 6 settembre

Ore 16:00 – Campo sportivo Ascanio Nesi di Tavarnuzze: Triangolare di calcio a 11 “2° Trofeo Festa dell’Uva”.

Ore 17:00 – Museo della Festa dell’Uva: presentazione della 40° Etichetta D'Autore dipinta da Fiorella Noci e inaugurazione della mostra personale dell’artista.

Ore 20:00 – Cena dei Quattro Rioni in Piazza Buondelmonti (prenotazione obbligatoria).

Domenica 7 settembre

Poliambulatorio della Misericordia, via della Fonte – “Torneo di solidarietà rionale”: donazione del sangue organizzata dal Gruppo Fratres di Impruneta in collaborazione con i rioni.

Ore 08:30 – 7ª Estemporanea di pittura “I colori dell’uva e del cotto nei paesaggi e borghi imprunetini”, iscrizione fino alle 11:00 presso la “Pagoda” di Piazza Garibaldi. Ore 17:00 riconsegna delle tele, ore 18:00 premiazione.

Domenica 14 settembre

Ore 09:00 – III Trofeo dell’Uva, gara ciclistica categoria “Allievi”.

Ore 13:00 – Pranzo in strada del rione delle Fornaci, via della Croce.

Domenica 21 settembre

Poliambulatorio della Misericordia – “Torneo di solidarietà rionale”: giornata di donazione del sangue.

Piazza Buondelmonti – Mercatino biologico "Mangiasano" durante tutta la giornata.

Lunedì 22 settembre

Ore 16:00-19:00 – Loggiato del Pellegrino, gara gastronomica per decretare la migliore Schiacciata con l’uva dell’area fiorentina (evento Food Challenge).

Sabato 27 settembre

Ore 19:00-23:30 – Prove generali della sfilata in Piazza Buondelmonti (ingresso gratuito).

Ore 22:00 – Cena in strada del rione del Pallò, via Roma.

Domenica 28 settembre – 99ª Festa dell’Uva

Ore 14:30 – Esibizione Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Impruneta.

Ore 14:50 – Saluti del Presidente dell’Ente Festa dell’Uva Filippo Venturi e del Sindaco Riccardo Lazzerini.

Ore 15:00 – Sfilata/spettacolo dei quattro rioni: Sant’Antonio, Sante Marie, Fornaci, Pallò.

A seguire: premiazione della 44ª “Vetrina dell’Uva”, Gara di solidarietà rionale per le donazioni di sangue, proclamazione del rione vincitore e collocazione della bandiera sul balcone del Comune.

Lunedì 29 settembre

Ore 21:30 – Spettacolo “Le Camiciole” in Piazza Buondelmonti.

Sabato 4 ottobre

Cena del rione vincitore della 99ª Festa dell’Uva in Piazza Buondelmonti.

I biglietti per la Festa dell’Uva di domenica 28 settembre sono acquistabili a questo link: https://tinyurl.com/mt72c33y.

Dal sito sarà possibile scegliere i posti, completare il pagamento e stampare autonomamente i titoli di ingresso.

Ogni transazione consente l’acquisto fino a un massimo di 8 biglietti. È disponibile anche un biglietto per il solo accesso al percorso, pensato per chi desidera evitare le code alle biglietterie il giorno della manifestazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa