Use Rosa Scotti, si riparte: le convocate

Basket
L'appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto alle 17 al Pala Sammontana. L'Use Rosa Scotti vincitrice della Coppa Italia 2024 riparte con gli allenamenti della nuova stagione

LE CONVOCATE

Play

Sophia Lussignoli (2005)
Giulia Ianezic (2000)
Sara Casini (2006)
Anna Corsi (2010)
Giorgia Landini (2007)

Guardia / ala

Francesca Antonini (2005)
Irene Ruffini (2003)
Sara Panchetti (2008)
Caterina Logoh 2003 ( guardia -ala)
Anna Rylicova (1999)
Eva Cappelli (2008)
Stella Maria Parlanti (2007)

Pivot

Laura Manetti (1999)
Dior Ndyaye (2006)
Liga Vente (1991) pivot
Mariya Samoylych (2006)

STAFF TECNICO:

Allenatore: Alessio Cioni
Assistenti: Mario Ferradini, Jacopo Giusti
Preparatore fisico: Diego Alpi

STAFF SANITARIO:

Medico sociale: Riccardo Palatresi
Fisioterapista: Nilo Rosselli, Aurora Caporaso, Enrico Sergi

Team manager: Francesca Papini

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa



