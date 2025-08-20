Use Rosa Scotti, si riparte: le convocate

L'appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto alle 17 al Pala Sammontana. L'Use Rosa Scotti vincitrice della Coppa Italia 2024 riparte con gli allenamenti della nuova stagione
LE CONVOCATE
Play
Sophia Lussignoli (2005)
Giulia Ianezic (2000)
Sara Casini (2006)
Anna Corsi (2010)
Giorgia Landini (2007)
Guardia / ala
Francesca Antonini (2005)
Irene Ruffini (2003)
Sara Panchetti (2008)
Caterina Logoh 2003 ( guardia -ala)
Anna Rylicova (1999)
Eva Cappelli (2008)
Stella Maria Parlanti (2007)
Pivot
Laura Manetti (1999)
Dior Ndyaye (2006)
Liga Vente (1991) pivot
Mariya Samoylych (2006)
STAFF TECNICO:
Allenatore: Alessio Cioni
Assistenti: Mario Ferradini, Jacopo Giusti
Preparatore fisico: Diego Alpi
STAFF SANITARIO:
Medico sociale: Riccardo Palatresi
Fisioterapista: Nilo Rosselli, Aurora Caporaso, Enrico Sergi
Team manager: Francesca Papini
Fonte: Use Basket - Ufficio stampa
