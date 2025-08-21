A Castelnuovo Berardenga un concerto del Chigiana International Festival & Summer Academy

Castelnuovo Berardenga
Musica di altissimo livello e giovani talenti internazionali saranno protagonisti a Castelnuovo Berardenga grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy 2025 – Derive.

Lunedì 25 agosto 2025, alle ore 21.15, la splendida cornice di Villa Chigi accoglierà uno degli appuntamenti musicali, rassegna itinerante che porta la musica della Chigiana nei luoghi più suggestivi della Toscana.

Sul palco si esibiranno gli allievi del corso di violino tenuto dal celebre maestro Ilya Gringolts, tra i più raffinati violinisti della sua generazione e vincitore del Premio Paganini, accompagnati al pianoforte da Monica Cattarossi, pianista di fama internazionale.

“Ospitare un concerto della Chigiana è un onore per Castelnuovo Berardenga e un’opportunità preziosa per il nostro territorio” – sottolinea Domenica Stagno, assessora alla cultura del Comune – “Eventi come questo dimostrano come la musica possa unire le persone, far conoscere luoghi di grande bellezza e arricchire la vita culturale della nostra comunità. Villa Chigi, con il suo fascino unico, sarà la cornice ideale per una serata indimenticabile di arte e talento.”

L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta un’importante occasione per avvicinare la comunità alla grande musica e valorizzare il territorio attraverso la cultura, inserendosi in un calendario di 15 concerti diffusi in provincia di Siena e oltre.

