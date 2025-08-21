A Montaione un omaggio al grande Gaber

Giorgio Gaber (foto Luigi Ciminaghi)

Il XVI Festival della Musica Suonata di Montaione, ideato da Stefano Montagnani con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, si conclude martedì 26 agosto 2025, alle ore 21:30 in Piazza Branchi, con uno spettacolo dedicato a una delle figure più emblematiche della cultura italiana del secondo Novecento: Giorgio Gaber.

Lo spettacolo, dal titolo "Una razza in estinzione", è un tributo sentito e coinvolgente all’opera di Gaber, padre del Teatro Canzone italiano, cantautore, autore e pensatore fuori dagli schemi. La serata proporrà alcuni dei suoi monologhi più noti – come La democrazia, Gli americani, Qualcuno era comunista – alternati a brani iconici del suo repertorio, tra cui La ballata del Cerutti, La strada, La libertà, Destra – Sinistra, Io se fossi Dio, Lo shampoo.

Con ironia, profondità e attualità, lo spettacolo tende a coinvolgere il pubblico con umorismo e riflessione, come nella migliore tradizione gaberiana. È stato definito da molti come uno degli omaggi più fedeli all’originale.

Protagonista della serata è Claudio Iannuzzi, in arte BUBE, accompagnato da un trio di giovani musicisti professionisti, tutti diplomati e di età compresa tra i 25 e i 27 anni. Una proposta artistica che non solo rende omaggio a Gaber, ma si propone di trasmettere la sua voce anche alle nuove generazioni, mantenendo viva la forza di un pensiero che, oggi più che mai, conserva una sorprendente attualità.

Il concerto è ad ingresso libero con inizio alle 21:30.

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Ufficio stampa


