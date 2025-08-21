Auto bloccata nel sottopasso allagato: salvati un adulto e degli adolescenti

Un adulto e alcuni adolescenti sono rimasti bloccati nel sottopasso allagato, i vigili del fuoco sono andati a salvarli. È successo a Grosseto in viale Sonnino a causa delle forti piogge di mercoledì 20 agosto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le persone all'interno dell'auto, li hanno portati in una zona sicura e hanno tolto il veicolo dalla carreggiata. Presente anche la municipale.

È solo uno dei tanti interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore nel Grossetano dopo il forte maltempo. A Follonica si sono registrati allagamenti in edifici e abitazioni private, mentre a Castiglione della Pescaia, a Le Strette e Macchiascandona, sono caduta alberi in strada. Ulteriori interventi sono stati effettuati in località Querce Secca, tra Grosseto e Marina di Grosseto, e lungo la zona costiera, per la rimozione di alberi abbattuti. Hanno preso fuoco alcuni quadri elettrici nella zona costiera.

