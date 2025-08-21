Cascina commemora le vittime di Pettori

(foto gonews.it)

L’amministrazione comunale di Cascina invita la cittadinanza a partecipare alla commemorazione delle vittime di Pettori, che quest’anno si terrà sabato 23 agosto. L’eccidio nazifascista si perpetrò per tutto l’agosto 1944, con la popolazione civile barbaramente uccisa e gettata in una fossa comune, “colpevole” solo di essersi trovata a passare di lì nel momento sbagliato. La celebrazione sarà composta da due momenti: alle 8.30 ci sarà la messa nella chiesa di Pettori (via di Pettori 60), celebrata da Don Ireneo, mentre a seguire ci sarà la deposizione della corona di alloro all’obelisco dedicato alle vittime dell’eccidio con i saluti istituzionali.
Il ricordo dei tragici fatti di 81 anni fa proseguirà poi il 3 settembre con due momenti di raccolta: alle 17.30 a San Benedetto e alle 18.30 a Zambra, tutti episodi ampiamente descritti, attraverso testimonianze dirette, nel volume edito dal Comune “Tra Storia e Memoria. Il Comune di Cascina tra Ventennio e Liberazione”. Giovedì 4 settembre, invece, alle 17.45 si terrà la consueta cerimonia in piazza dei Caduti per la Libertà per celebrare la Liberazione di Cascina. Oltre alla deposizione della corona al Monumento ai Caduti e agli interventi istituzionali, sarà presente la Filarmonica Puccini. Al termine della manifestazione, saranno consegnate le pergamene a chi ha acquisito la cittadinanza italiana nell’ultimo anno.

 

Fonte: Comune di Cascina

