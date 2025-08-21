Caserma dei carabinieri all'asta: il Comune di Monteriggioni la prende e la 'salva'

Attualità Monteriggioni
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Monteriggioni ‘salva’ la Caserma dei Carabinieri. L’immobile, infatti, era stato messo in vendita all’asta e, circa un anno fa, il Consiglio Comunale aveva approvato una delibera di indirizzo finalizzata ad avviare il percorso di acquisizione dell’immobile. Nell’ottobre 2024, l’Amministrazione ha partecipato all’asta giudiziaria senza incanto, aggiudicandosi l’edificio e assicurandosi, così, la permanenza di un presidio ritenuto indispensabile per la sicurezza dei cittadini.
Un’azione concreta e responsabile volta a consolidare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. D’altro canto sono ormai note le collaborazioni e le progettualità condivise tra l’Amministrazione comunale di Monteriggioni e l’Arma dei Carabinieri.
«Ci siamo trovati di fronte a una scelta chiara – afferma il sindaco Andrea Frosini –: muoverci per assicurarsi di mantenere questo presidio essenziale sul nostro territorio oppure non preoccuparci di preservare una presenza imprescindibile, a nostro parere. L’immobile si trovava in vendita all’asta giudiziaria ed abbiamo ritenuto di fondamentale importanza partecipare alla vendita. Acquistandone la proprietà, infatti, abbiamo garantito alla cittadinanza la continuità operativa della Caserma, con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza per la nostra comunità».
A seguito dell’acquisto, il Comune ha stanziato circa 200mila euro per migliorie all’edificio, già inserite nel Piano delle Opere Pubbliche. Gli interventi riguarderanno il recupero della copertura e le facciate, oltre all’adeguamento degli impianti elettrici e del gas, in modo da assicurare un ambiente di lavoro più funzionale e accogliente per il personale dell’Arma.
«Con questo stanziamento possiamo iniziare il percorso di riqualificazione dell’immobile – prosegue Frosini –, in modo da assicurare al personale dell’Arma il miglior contesto possibile di vita e di lavoro. A tale proposito – conclude il primo cittadino – vorrei ringraziare ancora una volta il Comandante, Mar. Egidio Zerenghi e tutto il personale della Stazione dei Carabinieri di Monteriggioni, per il lavoro che ogni giorno svolgono con passione e dedizione assicurando sempre la massima collaborazione all’Amministrazione comunale e una costante vicinanza e sicurezza ai nostri concittadini».

 

Fonte: Comune di Monteriggioni

Notizie correlate

Abbadia San Salvatore
Attualità
11 Agosto 2025

Bandiera della Palestina esposta su 32 Comuni della provincia di Siena: "Ricominciamo dalla pace"

I Municipi di Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d’elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, [...]

Vinci
Attualità
30 Luglio 2025

Calici di Stelle, appuntamenti in tutta la Toscana: anche a Vinci e Certaldo

Tutto pronto anche in Toscana per l’appuntamento con Calici di Stelle, l'evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana che quest'anno si svolgerà con iniziative in numerosi borghi e nelle [...]

Monteriggioni
Attualità
29 Luglio 2025

La famiglia reale olandese in visita al Museo archeologico di Monteriggioni

Oggi, la regina madre Beatrice d’Olanda (Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau) esponente della famiglia reale olandese e Regina dei Paesi Bassi dal 30 aprile 1980 al 30 aprile 2013, ha [...]



Tutte le notizie di Monteriggioni

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina