Caserma dei carabinieri all'asta: il Comune di Monteriggioni la prende e la 'salva'

Il Comune di Monteriggioni ‘salva’ la Caserma dei Carabinieri. L’immobile, infatti, era stato messo in vendita all’asta e, circa un anno fa, il Consiglio Comunale aveva approvato una delibera di indirizzo finalizzata ad avviare il percorso di acquisizione dell’immobile. Nell’ottobre 2024, l’Amministrazione ha partecipato all’asta giudiziaria senza incanto, aggiudicandosi l’edificio e assicurandosi, così, la permanenza di un presidio ritenuto indispensabile per la sicurezza dei cittadini.

Un’azione concreta e responsabile volta a consolidare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. D’altro canto sono ormai note le collaborazioni e le progettualità condivise tra l’Amministrazione comunale di Monteriggioni e l’Arma dei Carabinieri.

«Ci siamo trovati di fronte a una scelta chiara – afferma il sindaco Andrea Frosini –: muoverci per assicurarsi di mantenere questo presidio essenziale sul nostro territorio oppure non preoccuparci di preservare una presenza imprescindibile, a nostro parere. L’immobile si trovava in vendita all’asta giudiziaria ed abbiamo ritenuto di fondamentale importanza partecipare alla vendita. Acquistandone la proprietà, infatti, abbiamo garantito alla cittadinanza la continuità operativa della Caserma, con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza per la nostra comunità».

A seguito dell’acquisto, il Comune ha stanziato circa 200mila euro per migliorie all’edificio, già inserite nel Piano delle Opere Pubbliche. Gli interventi riguarderanno il recupero della copertura e le facciate, oltre all’adeguamento degli impianti elettrici e del gas, in modo da assicurare un ambiente di lavoro più funzionale e accogliente per il personale dell’Arma.

«Con questo stanziamento possiamo iniziare il percorso di riqualificazione dell’immobile – prosegue Frosini –, in modo da assicurare al personale dell’Arma il miglior contesto possibile di vita e di lavoro. A tale proposito – conclude il primo cittadino – vorrei ringraziare ancora una volta il Comandante, Mar. Egidio Zerenghi e tutto il personale della Stazione dei Carabinieri di Monteriggioni, per il lavoro che ogni giorno svolgono con passione e dedizione assicurando sempre la massima collaborazione all’Amministrazione comunale e una costante vicinanza e sicurezza ai nostri concittadini».

Fonte: Comune di Monteriggioni

