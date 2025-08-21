Chiuso per una notte lo svincolo Empoli Centro direzione mare

Su disposizione dell’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze è stata prevista la chiusura della rampa in uscita dello svincolo "Empoli Centro", in direzione mare, della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno dalle ore 9 del giorno 26 agosto alle ore 9 del giorno 27 agosto 2025 per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei pozzetti d’ispezione presenti sulla piattaforma stradale.
In sede dei lavori, per l'utenza veicolare sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.
