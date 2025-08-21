Cinema sotto le stelle a Empoli, rinviata proiezione de 'Il Colore viola'

La proiezione Il colore viola nell’ambito del cartellone “Cinema sotto le stelle”, in programma ieri (mercoledì 20 agosto 2025) è stata rinviata a venerdì 29 agosto 2025, sempre alle 21.15, al circolo Arci Sant'Andrea (via Senese Romana, 409). Un musical drama con Fantasia Barrino per la regia di Blitz Bazawule. Cast: Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, H.E.R., Halle Bailey.

Prossimo appuntamento venerdì 22 agosto al circolo Arci Pontorme (via Pontorme, 68) con una pellicola candidata agli Oscar: Io Capitano di Matteo Garrone; lunedì 25 agosto al circolo Arci Cascine Garibaldi (via Antonio Meucci, 67) con Raya e l'ultimo drago, regia di Carlos Lopez Estrada e Don Hall.

Poi, al giardino della REMS del Pozzale mercoledì 27 agosto con un classico: In principio erano le mutande, regia di Anna Negri dal romanzo di Rossana Campo. Una commedia romantica con Teresa Saponangelo, Stefania Rocca, Bebo Storti, Filippo Timi e Monica Scattini.

La programmazione “Cinema sotto le stelle” è stata realizzata da Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore con il contributo del Comune di Empoli. Un cartellone che ha regalato e sta regalando serate di comunità, all’aria aperta, in alcune frazioni della città davanti al grande schermo.

“Cinema sotto le stelle” rientra nell’ambito della programmazione estiva ‘Uno spettacolo d’Estate’ ancora in corso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate