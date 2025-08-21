"Un giorno di digiuno per la pace": l'iniziativa rilanciata dal vescovo di San Miniato

Monsignor Giovanni Paccosi (foto gonews.it)

Un digiuno per la pace. Venerdì 22 agosto è prevista un'iniziativa simbolica e speciale anche nella Diocesi di San Miniato, come si legge in un comunicato a firma del vescovo Paccosi. Di seguito la nota integrale.

Al termine dell’Udienza Generale del 20 agosto, Papa Leone XIV ha detto: «Venerdì prossimo, 22 agosto, celebreremo la memoria della Beata Vergine Maria Regina. Maria è Madre dei credenti qui sulla terra ed è invocata anche come Regina della pace. Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso. Maria, Regina della pace, interceda perché i popoli trovino la via della pace» (Leone XIV, Udienza generale del 20 agosto 2025).

Nell’Udienza ai vescovi italiani a giugno scorso Papa Leone ci aveva detto: “la pace non è un’utopia spirituale: è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione. E che chiede oggi, più che mai, la nostra presenza vigile e generativa (Leone XIV, Udienza ai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, 17 giugno 2025).

Esorto ogni persona e le comunità ecclesiali della diocesi di San Miniato ad accogliere questo invito al digiuno e alla preghiera, sia a livello individuale e familiare, sia promuovendo momenti comuni, domani venerdì 22 agosto 2025, Festa di Maria Regina, che invochiamo come Regina della pace.

Tutte le notizie di San Miniato

