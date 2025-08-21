È scomparso Don Silvano Seghi, storico parroco fiorentino

Don Silvano Seghi è scomparso a 84 anni. Lo storico parroco di San Michele a Salvi - guidato dal 1984 al 2019 - era anche canonico della basilica di San Lorenzo. A lui si devono la nascita e il radicamento a Firenze e in Toscana del movimento di Comunione e Liberazione.

I funerali sabato 23 agosto alle ore 11 nella chiesa di San Michele a San Salvi e saranno presieduti dall'arcivescovo di Firenze monsignor Gherardo Gambelli. Don Seghi venne ordinato sacerdote per la festività dei Santi Pietro e Paolo del 1966. Rimasto piccolissimo orfano di padre e cresciuto dalla mamma Orsola, entrò ragazzo nel Seminario minore e quindi ha frequentato il Seminario maggiore di Firenze.

È stato compagno di studi, fra gli altri, del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia, e di monsignor Dante Carolla. È negli anni Sessanta e prima di diventare sacerdote che don Silvano conosce Gioventù Studentesca - poi diventata Comunione e Liberazione - attraverso alcuni gruppi di Castelfiorentino e di Empoli che si ispiravano a quell'esperienza.

