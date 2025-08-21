È morto Alessandro Dei, figura storica del Calcio Storico Fiorentino

È morto a 70 anni, dopo una lunga malattia, Alessandro Dei, figura storica del Calcio Storico Fiorentino e punto di riferimento degli Azzurri di Santa Croce, di cui fu giocatore, capitano e presidente. Professore di educazione fisica e vicepreside del liceo sportivo, Dei ha dedicato la vita alla tradizione cittadina, promuovendo anche l’insegnamento del Calcio Storico nelle scuole. Fondatore delle Vecchie Glorie, era considerato da tutti un uomo di grande cultura e umanità. Lascia la moglie e quattro figli. I funerali saranno organizzati dal Comune e dal Calcio Storico e potrebbero svolgersi nella basilica di Santa Croce.

