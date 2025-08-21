Empolese Valdelsa, nuova allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per il territorio dell’Empolese Valdelsa. L’avviso riguarda i rischi idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti, ed è valido dalla notte di giovedì 21 agosto fino alla mattina di venerdì 22 agosto 2025.

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci sparsi e brevi temporali, accompagnati da possibili colpi di vento e grandinate. La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza, soprattutto nelle aree più esposte ad allagamenti e smottamenti.

Per ulteriori informazioni e comportamenti da adottare in caso di maltempo, è possibile consultare i canali ufficiali della Regione Toscana e il sito del Centro Funzionale Regionale.

