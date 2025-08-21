Empoli capitale del 'Beat': il festival dell’estate fa 11 anni, tra grandi nomi e grandi numeri

Dieci anni fa era solo un’idea, un palco tra gli alberi del Parco di Serravalle dove il pubblico si intratteneva ascoltando concerti gratuiti. Oggi il Beat Festival conta 150.000 presenze, è capace di far ballare una città intera e oltre, risuonando in tutta la Toscana come uno degli eventi musicali più seguiti dell’estate.

Ma non parliamo solo di numeri. Il Beat è un’atmosfera. Musica live, street food e birra artigianale, un perfetto mix che accomuna tutte le generazioni. Un posto dove è possibile vedere nello stesso luogo i Franz Ferdinand, Fabri Fibra o Gabry Ponte, un party tutto dedicato agli anni ’90 o il 'teenage dream party'.

Il debutto, nell'agosto 2015, superò ogni aspettativa: oltre 70.000 persone affollarono il parco nei tre giorni di festival, con il gran finale firmato dai Subsonica, che trascinarono migliaia di spettatori sotto il palco. Una prima edizione gratuita, inclusiva e trasversale, che chiarì subito i punti forti di questo festival: musica di qualità, street food, artigianato, attività sportive e attenzione all’ambiente.

Anno dopo anno, il Beat cresce. Arrivano artisti da tutta Italia, il pubblico raddoppia. Grazie ad una sempre più ricercata selezione degli artisti ed un'ottima organizzazione nel 2018 si toccano le 100.000 presenze. Nel 2019, alla sua quinta edizione, il festival diventa plastic-free e gratuito, ospitando artisti come Franco126, Fulminacci, The Bloody Beetroots, Fast Animals and Slow Kids e La Rappresentante di Lista.

Nel 2020, nonostante la prima terribile ondata della pandemia di Covid, il Festival non tradisce il suo affezionato pubblico animando il parco di Serravalle per oltre nove serate: dal 28 agosto al 5 settembre, ospitando sul suo palco artisti come Psicologi. Il 2021 e il 2022, tra green pass, ondate di chiusure e controlli per la pandemia, non sono edizioni facili, ma nonostante questo il cartellone di eventi prevedeva comunque artisti del calibro di Massimo Pericolo e Tananai, o ancora Frah Quintale e i nostri 'BNKR44' che tre anni dopo solcheranno un altro prestigioso palco, quello dell'Ariston dfi Sanremo.

Una delle annate più fortunate del festival è senza dubbio il 2023: un vero e proprio trionfo. Sette serate. Due weekend. Più di 140.000 persone. Le performance di Gabry Ponte, Franz Ferdinand e il party generazionale “Teenage Dream” animano il pubblico come non mai, rendendo il Beat uno degli eventi più attesi dell'estate.

E arriviamo al 2024: un'edizione decennale da record. Otto serate, 150.000 presenze e una lineup che fonde passato e futuro. Fulminacci (già presente nel 2019) torna facendo sold out con 2.500 biglietti in una sola sera. Con lui, Marlene Kuntz, Nayt, Silent Bob & Sick Budd, Gio Evan, Teenage Dream e Nostalgia 90. Il parco esplode ogni notte tra concerti, risate, birre ghiacciate e luci colorate.

Anticipando l'imminente edizione 2025 sono confermati otto giorni di programmazione, dal 28 al 31 agosto e dal 4 al 7 settembre. In programma artisti come Fabri Fibra, Ketama126, Luchè, Capo Plaza, Naska e Folkstone. Ma non finisce qui: in arrivo una Escape Room all'aperto e per i più spericolati il BigRide, un gonfiabile lungo 240 metri.

Notizie correlate