Fermato 18enne dopo inseguimento, aveva cocaina ed eroina oltre a 8mila euro

Un 18enne di origini nordafricane è stato arrestato a Livorno dai Carabinieri durante un’operazione antidroga nel quartiere Scopaia. Il giovane, notato per movimenti sospetti e fuggito alla vista dei militari, è stato fermato dopo un inseguimento. Nel bauletto del suo scooter sono stati trovati 14 grammi di cocaina e 13 di eroina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 325 grammi di eroina, un bilancino di precisione e 8.255 euro in contanti. Arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti, dopo il giudizio per direttissima gli sono stati concessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagato resta da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

