Ripartono a metà settembre le attività della FioreRosso

Da lunedì 15 settembre, ripartiranno le attività della A.S.D. Ludus Magnus, conosciuta anche come FioreRosso San Miniato. Un'associazione che promuove la pratica del WingTsun Kung Fu e della ginnastica metodo Natural Equilibrium Training (N.E.T.).

La scuola di FioreRosso fu fondata all'inizio degli anni Duemila dal maestro Antonio Luciani a Civitavecchia. Il suo allievo diretto, il maestro Lorenzo Suozzi, a cui abbiamo chiesto maggiori informazioni sui corsi effettuati, gestisce la sezione di San Miniato.

"Il WingTsun - ci ha detto - è un'antica arte marziale cinese, che studia tutte le fasi del combattimento non convenzionale. FioreRosso propone il metodo di studio tradizionale, abbinato alle metodologie di allenamento moderne. Dallo studio approfondito e meticoloso del Kung Fu, abbiamo sviluppato, negli anni, anche un metodo di ginnastica chiamato Natural Equilibrium Training (N.E.T.). Questo può essere utilizzato come metodo di potenziamento fisico, di ripristino, mantenimento e miglioramento delle funzioni muscolo-scheletriche, per tutte le età e per tutte le necessità".

I corsi, che riprenderanno il 15 settembre, si svolgeranno tutti i lunedì e giovedì dalle ore 19.30 presso il Circolo "Giuseppe Gori" di Cigoli, sito in Piazza Cardi.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 347 0737486.

Fonte: Ufficio stampa

