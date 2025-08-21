Trovata morta in casa, la svolta un anno dopo: potrebbe essere stata uccisa

C'è una clamorosa svolta a Castellina in Chianti per la morte di Franca Genovini, 85enne trovata senza vita nella sua casa nel Senese il 7 agosto 2024. Un anno dopo due donne sono indagate per omicidio volontario pluriaggravato, rapina e autoriciclaggio. La conferma giunge della procura di Siena.

Le donne in questione sono una 25enne pugliese e una 36enne del posto, peraltro nipote acquisita di Genovini. Le immagini di videosorveglianza del Comune di Castellina hanno accertato che le donne avevano venduto oggetti in oro della vittima a un compro oro a Poggibonsi.

L'autopsia su Genovini ha fatto emergere sospetti su una morte violenta, già poco dopo il decesso della donna. Da ottobre a oggi è in corso l'incidente probatorio. La salma della donna è ancora all'ospedale Le Scotte a disposizione dell'autorità giudiziaria. Genovini venne trovata deceduta in causa e si pensò subito a cause naturali.

