Prima l'incidente, poi la fuga e il ritrovamento di veicoli rubati: il caso a Montelupo

Un incidente stradale con fuga ha dato il via a una complessa indagine della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, che ha portato al recupero di più veicoli rubati e all'individuazione del responsabile del sinistro.

L’episodio iniziale si è verificato nel territorio di Montespertoli, dove un motoveicolo si è allontanato dopo l’incidente. Grazie a un’attenta e costante attività investigativa, supportata dall'ampia rete di videosorveglianza territoriale installata nei comuni di Montespertoli, Montelupo Fiorentino e Certaldo, gli agenti sono riusciti a ricostruire i movimenti del mezzo.

Le indagini hanno permesso di risalire al motoveicolo, risultato rubato, che è stato prontamente restituito al legittimo proprietario. Durante l’operazione sono stati rinvenuti anche altri autoveicoli sottratti, due dei quali già riconsegnati ai proprietari. E’ stato inoltre rinvenuto il responsabile e scoperti ulteriori illeciti.

Questo risultato conferma ancora una volta l’importanza della collaborazione tra Comuni, tecnologia e presidio sul territorio, strumenti fondamentali per rafforzare la sicurezza e tutelare la comunità.

«Questa operazione dimostra in maniera concreta quanto possa essere proficua la collaborazione tra i diversi comandi territoriali della Polizia Municipale e le forze dell’ordine. Ognuno ha fatto la propria parte senza sovrapposizioni, mettendo a disposizione le proprie competenze. Grazie all’attività investigativa e alla rete di videosorveglianza dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, siamo riusciti a recuperare più veicoli rubati e a restituirli ai legittimi proprietari. La collaborazione con le forze dell’ordine e Carabinieri è stata fondamentale per accertare ulteriori illeciti amministrativi e penali, per i quali è già stata informata la Procura della Repubblica di Firenze. È la prova tangibile che il lavoro di squadra porta risultati utili e concreti per la sicurezza dei cittadini», afferma il Comandante Territoriale di Montelupo Fiorentino Mauro Daini.

«Il risultato ottenuto conferma l’importanza di avere una Polizia Municipale che lavora come struttura unitaria, a servizio dell’intero territorio dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. La stretta collaborazione tra i comandi, unita all’impiego delle reti di videosorveglianza, ha permesso di condurre un’indagine complessa con esiti concreti e positivi. La sicurezza cresce quando si lavora insieme, con metodo e sinergia», sottolinea il Sindaco di Montelupo Simone Londi.

«Ancora una volta la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa dimostra di avere competenze e valori importanti. Attività concrete che dimostrano la vicinanza al cittadino, la Polizia Municipale diventa ogni giorno di più un punto di riferimento concreto e pragmatico», conclude Massimo Luschi, dirigente comandante della polizia locale dell'Unione del Circondario Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

