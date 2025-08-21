Maltempo, a Pietrasanta caduta in un giorno il doppio della pioggia di un mese

Le quantità di pioggia registrate nella sola giornata di mercoledì, circa 100 millimetri in pianura e 120 sulle aree collinari, sono più del doppio di quelle che, di solito, “bagnano” Pietrasanta nell'intero mese di agosto. Nonostante la consueta opera di prevenzione (in particolare la pulizia del sistema di drenaggio urbano) eseguita dall'ufficio tecnico comunale fino a poche ore prima del passaggio del doppio fronte perturbato, è stato inevitabile che, sul territorio, si creassero situazioni di sofferenza, comunque localizzate e prontamente gestite con il supporto delle associazioni di volontariato convenzionate con il Comune per attività di protezione civile.

In particolare si sono registrati allagamenti temporanei sulla rete viaria (la parte più colpita è stata la Marina, con alcune attività coinvolte) e piccole esondazioni di canali nell'area di pianura; la caduta di un'alberatura (di proprietà privata) in via Troscia, rimossa rapidamente grazie all'intervento di una ditta specializzata e di alcune ramaglie in via Primo Maggio; la parziale ostruzione, per i detriti trascinati dalla pioggia, dello sgrigliatore in viale Apua, anch'esso liberato dall'ufficio tecnico fra la serata di mercoledì e la mattinata odierna (giovedì).

Durante la fase di pioggia più intensa è finito sott'acqua anche il sottopassaggio Avis (alle 18,14, con transito veicolare ripristinato alle 19,43) e quello della stazione ferroviaria. Il funzionamento del sistema di monitoraggio, segnalazione e delle pompe di sollevamento è risultato regolare, così come non sono stati riscontrati aggravamenti sui versanti collinari colpiti dalle frane lo scorso aprile.

