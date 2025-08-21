Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale.

Lo segnala la Regione evidenziando i nubifragi che hanno colpito l'Elba, Prato e Grosseto. Sono stati "precipitazioni e fenomeni con tempi di ritorno stimati oltre i 50 anni - riporta il presidente Eugenio Giani - Un grazie sincero al nostro sistema regionale di Protezione Civile della Toscana e ai tanti volontari e operatori impegnati negli interventi. È fondamentale continuare ad investire nella prevenzione e sicurezza".

A Grosseto i pompieri hanno salvato un adulto con dei ragazzi bloccati in auto nel sottopasso stradale.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che nel corso di tre ore, dalle 16.50 circa in poi, della pomeriggio del 20 agosto parte del territorio della città metropolitana di Firenze è stato interessato dal passaggio di un fronte temporalesco che ha portato piogge, localmente con intensità molto forte (nell'immagine la pluviometria di 6 ore, fino alle 19.50). L'evento è stato caratterizzato da un elevato numero di fulminazioni e le precipitazioni più intense sono accompagnate da colpi di vento. Si sono registrate locali criticità dovute principalmente alla caduta di rami ed alberature.

